شاهدوا بالصور والفيديو... هذا ما فعله اللواء 282 الإسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان

🔴تمرين مفاجئ لمحاكاة عملية هجومية على الجبهة الشمالية نفذه اللواء 282
قوات لواء 282 تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية.
خلال الأسبوع الأخير تم إجراء تمرين مباغت تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشر… pic.twitter.com/h9t1dejciR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 3, 2024
🔴تمرين مفاجئ لمحاكاة عملية هجومية على الجبهة الشمالية نفذه اللواء 282
قوات لواء 282 تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية.
خلال الأسبوع الأخير تم إجراء تمرين مباغت تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشر… pic.twitter.com/h9t1dejciR