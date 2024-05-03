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لبنان

شاهدوا بالصور والفيديو... هذا ما فعله اللواء 282 الإسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
03-05-2024 | 09:42
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قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ أجرى تمريناً مفاجئاً لمحاكاة عملية هجومية على الجبهة الشمالية نفذه اللواء 282".
 
وتابع أدرعي: "قوات لواء 282 تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر، بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية".

وأضاف: "خلال الأسبوع الأخير تم إجراء تمرين مباغت تم خلاله التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشر المدافع لأغراض هجومية وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة حزب الله".
 
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