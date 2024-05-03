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لبنان

حجازي: نحذر من اللصوص البشرية التي تستغل الشباب والفتيات

Lebanon 24
03-05-2024 | 09:49
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عقد في دار الفتوى في راشيا اللقاء العلمي العلمائي الأسبوعي برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي وحضور العلماء.

وتناول حجازي الواقع البيئي في البقاع وخطورة التلوث الذي أصاب المواطنين جراء تلوث المياه في أكثر من بلدة بقاعية، وطالب الدولة بمعالجة الموضوع "لما في التراخي بعلاجه من خطر حقيقي على حياة الناس"، كما طالب بالمعالجة العلمية لنهر الليطاني وخاصة بعد تحويل مياه الصرف الصحي عليه مما تسبب بانتشار مرض السرطان، معتبرا أن "هذه جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم بحق المواطنين، ويتطلب ذلك وضع آلية لمعالجة هذا الخلل والعبث بصحة والإنسان".
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وحذر من "اللصوص البشرية التي تستغل الشباب والفتيات للابتزاز والتحرش والاغتصاب"، وطالب الدولة ب"ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم بأشد أنواع العقوبات، لانتهاكهم حرمة الإنسان، وتهديدهم السلم المجتمعي الإنساني".

 
وتناول العلماء "ما يجري في غزة من مؤامرة متعددة الأطراف لاقتحام رفح وتهجير أهل غزة وتدمير كل ما يمكن أن يصلح للحياة على تلك الأرض المباركة"، وطالبوا المجتمع الإنساني بالعمل على "وقف آلة الإجرام الصهونية بحق غزة بل والإنسانية بأسرها".

وأكدوا على "ضرورة معالجة اللجوء السوري ضمن القانون وليس من خلال الابتزاز للحصول على دعم مالي من الخارج لغض الطرف عن واقع النازحين ليكون كورقة توت يتم التلويح بها للخارج بيد أنه بالمقابل عليهم العمل على معالجة وضعهم الإنساني، وبما يحتمه القانون وتوجبه القيم وتفرضه المبادئ وتستوجبه الأعراف وتتطلع إليه الإنسانية".
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