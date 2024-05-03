قصف إسرائيلي يطال المنطقة الحدودية المحاذية لفلسطين المحتلة من جهة علما الشعب

قصفت مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ المنطقة الحدودية المحاذية لفلسطين المحتلة من جهة بلدة علما الشعب بعدد من القذائف، بالتزامن مع تحليق لطيران استطلاعي في الاجواء، لاسيما فوق علما الشعب والناقورة.

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