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لبنان

قصف إسرائيلي يطال المنطقة الحدودية المحاذية لفلسطين المحتلة من جهة علما الشعب

Lebanon 24
03-05-2024 | 10:22
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قصفت مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ المنطقة الحدودية المحاذية لفلسطين المحتلة من جهة بلدة علما الشعب بعدد من القذائف، بالتزامن مع تحليق لطيران استطلاعي في الاجواء، لاسيما فوق علما الشعب والناقورة.
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