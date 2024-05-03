بعد قضيّة عصابة "التيك توكرز"... قوى الأمن أطلقت حملة وهذا ما طلبته من المواطنين

أطلقت صفحة قوى الأمن عبر حسابها على "اكس" حملة تحت عنوان "خليك safe على الإنترنت.. ما تخضع للمبتز!" لمواجهة موجة الابتزاز الجنسي التي حدثت مؤخراً ولا تزال.

وفي هذا الإطار، طلبت قوى الأمن من المواطنين عدم إرسال صور خاصة أو مقاطع فيديو شخصية، كما وإبقاء الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي "Private".

وطلبت منهم إقفال كاميرا الكومبيوتر لمنع أخذ الصور والفيديو من دون علم صاحب الجهاز، كما وعدم التواصل مع أشخاص غير معروفين بالنسبة للشخص المتصفح حيث يمكن أن يكون منتحل شخصية أخرى أو يستخدم صورة أو معلومات مزيفة.

وأرفقت المنشور برابط مخصص للتبليغ: https://isf.gov.lb/ar/report