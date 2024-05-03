أهالي إيزال ـ الضنية يحتجون على انقطاع مياه الشرب عن منازلهم

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نفذ أهالي بلدة إيزال وقفة احتجاجية في ساحة البلدة، اعتراضاً على شحّ مياه الشرب وانقطاعها عن منازلهم بشكل دائم، مطالبين رئيس مؤسسة مياه لبنان الشمالي ونواب المنطقة والمعنين مساعدتهم في إيجاد حلّ سريع لهذه المشكلة.ونبّه المحتجون الى أن المشكلة قد تتفاقم مع بداية فصل الصيف، ما يضطر المواطنين الذين يزيد عددهم عن 1500 مشترك في مصلحة مياه الضنية إلى شراء صهاريج لتأمين حاجاتهم، ما يحملهم أعباء مالية إضافية تفوق قدراتهم، علما أنّ أغلب أهالي البلدة هم من المزارعين والعمال المياومين.