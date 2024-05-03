تأجيل إحتفال تدشين شارع نهاد الشامي بسبب الاحوال الجوية

أعلنت بلدية حالات، في بيان، تأجيل إحتفال تدشين شارع السيدة نهاد الشامي، الذي كان مقررا عند السابعة مساء يوم الاحد المقبل، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار وبركة راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الى يوم الاحد الواقع فيه 19 ايار الحالي بسبب الاحوال الجوية.

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