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لبنان

وزير الزراعة تعهد في اتصال مع بلدية فنيدق بمحاسبة المعتدين على غابات القموعة

Lebanon 24
03-05-2024 | 11:09
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عقدت بلدية فنيدق جلسة في المبنى التابع لوزارة الزراعة في فنيدق - القموعة، بتوجيهات من وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، حضرها كل من رئيس بلدية فنيدق سميح عبد الحي و أعضاء المجلس البلدي والمخاتير ووجهاء في البلدة.

 بدأ الاجتماع باتصال من وزير الزراعة من خارج لبنان، تعهد فيه أمام الحاضرين بمحاسبة ومعاقبة كل من يعتدي على غابات القموعة ويشوه معالمها الطبيعية والبيئية والسياحية.

 بدوره، شكر رئيس البلدية للوزير الحاج حسن اهتمامه، وأكد "اتخاذ جميع الإجراءات التي تحد من ارتكاب هذه الجرائم بحق الغابات، وتحميل المسؤولية كاملة ليس فقط لمن يبيع هذه الأخشاب بل أيضا للمشتري".

 وناشد المجتمعون الأجهزة الأمنية كافة "متابعة وترصد هؤلاء وإنزال العقوبة اللازمة بحق المعتدين". وطالبوا بتنفيذ المحاضر المسطرة بحق تجار الحطب منذ سنوات.

 وطالبوا بضرورة دعم  مركز الزراعة بالعدة والعتاد والآليات التي تساعد في إيقاف التعدي على الغابات، وبدعم مركز قوى الأمن الداخلي بآلية خاصة لتسهيل القيام بالمهمات الضرورية.

 وأكدوا مساندة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية لتحقيق الهدف المنشود لحماية الغابات.

( الوكالة الوطنية)
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