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لبنان

مجموعة OMT تنعى رئيس مجلس إدارتها.. وهذا موعد مراسم الجناز والدفن

Lebanon 24
03-05-2024 | 11:12
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نعت مجموعة OMT أحد مساهميها الرئيسيين ورئيس مجلس إدارتها المحامي توفيق معوّض.


وتقام الصلاة الجنائزية ليُشركَه الرب في مجد قيامته يوم الاثنين الواقع في 6 أيّار 2024 عند الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا.
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تُقبَل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بين الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، ويوم الأربعاء في قاعة كاتدرائية مار جرجس في بيروت من العاشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

أسرة "لبنان24 " تتقدّم من أسرة الفقيد بأحر التعازي، راجية من الله أن يتغمده برحمته الواسعة.
 

لبنان

تعازي ووفيات

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