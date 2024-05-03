إطلاق النار بالقرب من "تريبولي بارك".. اليكم ما حصل هناك

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن ملثماً اقدم على متن دراجة نارية بإطلاق النار على المدعو "م.م" واصابه بطلق ناري في قدمه، ثمّ لاذ بالفرار وذلك بالقرب من حديقة "تريبولي بارك"، شارع البيان في ابي سمراء.ونقل الجريح الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء، فيما لم تعرف الاسباب.