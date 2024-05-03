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لبنان

إطلاق النار بالقرب من "تريبولي بارك".. اليكم ما حصل هناك

Lebanon 24
03-05-2024 | 11:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن ملثماً اقدم على متن دراجة نارية بإطلاق النار على المدعو "م.م" واصابه بطلق ناري في قدمه، ثمّ لاذ بالفرار وذلك بالقرب من حديقة "تريبولي بارك"، شارع البيان في ابي سمراء. 
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ونقل الجريح الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء، فيما لم تعرف الاسباب.
و حضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيق بالحادثة.
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