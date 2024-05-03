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لبنان

في بنت جبيل.. هذا ما استهدفته الغارة المعادية اليوم

Lebanon 24
03-05-2024 | 11:31
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أغار الطيران الاسرائيلي، عصر اليوم الجمعة، على مدينة بنت جبيل.



وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة على مدينة بنت جبيل استهدفت غرفة بداخلها مولّد كهربائي.


وعلم بوقوع إصابة طفيفة لامرأة في بنت جبيل، تم نقلها إلى مستشفى صلاح غندور.
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