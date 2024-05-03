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لبنان

إحياء يوم الجمعة العظيمة في صور

Lebanon 24
03-05-2024 | 12:25
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أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في صور، يوم الجمعة العظيمة، فأقيمت رتب دفن السيد المسيح ورفعت الصلوات وقرعت الاجراس حزنا في مختلف الكنائس.

 وفي كنيسة القديس توما الرسول للروم الارثوذكس، ترأس الرتبة كاهن الرعية الاب نقولا باسيل، بحضور حشد من المؤمنين. وألقى عظة تناول فيها "عذاب المسيح الذي سار على درب الجلجلة حاملا الصليب فكان عنوانا للتضحية والمحبة والسلام". وأمل "ان ينعم لبنان بشفاعة سيدنا المسيح والسيدة مريم العذراء بالسلام والامن والامان بعيدا عن الشرور والحروب".

 بعدها أقيم زياح في شوارع مدينة صور القديمة، حيث حمل نعش المسيح على الاكف وتبارك منه الاهالي.

( الوكالة الوطنية)
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