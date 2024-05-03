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لبنان
اطلاق نار كثيف وطوق أمني.. ماذا جرى في بزال؟
Lebanon 24
03-05-2024
|
12:42
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وقع اشكال مسلّح في بلدة بزال بين عائلة "ال موسى" من جهة وعائلة "ال عثمان" من جهة اخرى، تطور الى اطلاق نار كثيف من اسلحة حربية، من دون تسجيل اصابات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
وحضرت قوة من الجيش الى المكان وضربت طوقاً امنياً، فيما يعمل عناصرها على تنفيذ نقاط تفتيش في البلدة والعمل جاري على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.
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