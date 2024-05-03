"عملية احتيال" تخصّ تحويل أموال من لبنان إلى سوريا!

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آخر هذه الابداعات تتلخص بعائلة سورية حاولت الإحتيال على إحدى الجهات الأجنبية التي تقوم بتقديم مساعدات لـ"السوريين" بشكل شهري سواء مادية أو عينية وغذائية. وفي التفاصيل فقد علم "لبنان24" أنّ هذه العائلة تتألف من زوج وزوجته وابنة صغيرة، قرروا أن يتقدموا بطلب الحصول على المساعدات. وحسب المعلومات فقد قرّرت العائلة الاستفادة من تواجد أُمّ الزوجة وابنها حيث كانا يقومان بزيارتها في لبنان، علمًا أنّهما لا يعيشان في البلاد. وفور تقديم الطلب، تمت الموافقة لترتفع المساعدة لتعادل نصيب 5 بدلا من 3، لتحصل العائلة على قسم من المال، وتقوم الزوجة بتحويل القسم الآخر إلى سوريا، أي حصة الأم وابنها بشكل دوريّ بعد انتهاء زيارتهما. لا ضيم بالقول أن النازحين السوريين، ومنذ بدء الجهات المانحة بتأمين مساعدات مادية وعينية لهم، حاولوا وبشتى الطرق التحايل على هذه الجهات، إما من خلال تقديم أوراق مزورة عبر جمعيات وهمية وخطيرة، أو من خلال إعطاء معلومات مُنافية للواقع، من خلال حبك سيناريو يقنعون من خلاله هذه الجهات بأنّهم "لاجئون" ومؤهلون للحصول على هذه المساعدات.آخر هذه الابداعات تتلخص بعائلة سورية حاولت الإحتيال على إحدى الجهات الأجنبية التي تقوم بتقديم مساعدات لـ"السوريين" بشكل شهري سواء مادية أو عينية وغذائية. وفي التفاصيل فقد علم "لبنان24" أنّ هذه العائلة تتألف من زوج وزوجته وابنة صغيرة، قرروا أن يتقدموا بطلب الحصول على المساعدات. وحسب المعلومات فقد قرّرت العائلة الاستفادة من تواجد أُمّ الزوجة وابنها حيث كانا يقومان بزيارتها في لبنان، علمًا أنّهما لا يعيشان في البلاد. وفور تقديم الطلب، تمت الموافقة لترتفع المساعدة لتعادل نصيب 5 بدلا من 3، لتحصل العائلة على قسم من المال، وتقوم الزوجة بتحويل القسم الآخر إلى سوريا، أي حصة الأم وابنها بشكل دوريّ بعد انتهاء زيارتهما.

وتشير معلومات "لبنان24" إلى أنّ الجهة التي تمنح المساعدات طالبت الافراد ولأجل تجديد أوراقهم بالتوجه إلى أحد المراكز القريبة لمكان إقامتهم، إلا أنّ الزوجة طلبت أن تتوجه هي فقط من دون عائلتها، وهذا ما أثار ريبة عند الجهة الداعمة، علمًا أن الأم وابنها تعذّرت عودتهما إلى لبنان بعدما توجهما إلى دمشق.

وتؤكّد المعلومات أن الجهة اتجهت لقطع المساعدات بشكل كلي عن جميع الافراد عقب تعثّر تواجد كافة الأطراف لتجديد الأوراق بعد شكوك راودتها حول وضع العائلة.