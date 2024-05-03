منينمة: نقف إجلالا أمام شهادة ١٤١ صحافيا في غزة و٣ صحافيين لبنانيين في الجنوب

قال النائب ابراهيم منينمة في بيان: "في يوم الصحافة العالمي، وبعد عام هو الأسوأ، نقف إجلالا أمام شهادة ١٤١ صحافيا في غزة و٣ صحافيين لبنانيين في جنوب لبنان، في جريمة حرب موصوفة لم يعرف العالم مثلها بحق الصحافة. لبنان الذي خسر الصحافيين فرح عمر وعصام عبد الله وربيع المعماري باستهداف اسرائيلي لتأديتهم واجب المهنة جنوبا، ما زال ينتظر تحقيق العدالة ومحاسبة اسرائيل على ارتكاباتها بحق صحافييه ومدنييه وأرضه".

وتابع: "في هذا اليوم أيضا، نستذكر المصور اللبناني سمير كساب، الذي مضى على اختفائه في سوريا ١١ عاما. ونسأل الدولة اللبنانية، أما حان الوقت لبذل جهد حقيقي وفعال لكشف مصيره؟".

( الوكالة الوطنية)