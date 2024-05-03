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لبنان

جنبلاط في ضيافة الحريري في "باريس"

Lebanon 24
03-05-2024 | 14:23
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خلال زيارته إلى فرنسا والتي التقى خلالها الرئيس الفرنسي ماكرون، أشارت معلومات صحافية إلى أن النائب والوزير السابق وليد جنبلاط قد زار الرئيس سعد الحريري برفقة زوجته نورا جنبلاط في منزله مساء أمس.
 
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وقد عُلم أن جنبلاط اطمأن إلى صحة الحريري بحضور عائلتة وزوجته لارا واولاده.
المصدر: النهار
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