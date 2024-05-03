مقدمات نشرات الاخبار ليوم الجمعة 3 أيار 2024:

مقدمة تلفزيون أل بي سي

بدو حتى الآن ، ووفق ما وصلت إليه التحقيقات في شبكة إغتصاب الأطفال ، ان ما ظهر حتى الآن هو القسم الظاهر من جبل الجليد . التحقيقات توسعت ، وعدد الموقوفين ارتفع ، وانواعهم ليس فقط حلاق ومموِّل ، بل طبيب أسنان ، التحقيقات تتحفظ عن ذِكر الأسماء لئلا يهرب المتورِّطون .

في متابعةٍ لملف النازحين ، تُنتظَر سلسلة من ردات الفعل على التفاهم الذي تم التوصل إليه أمس بين لبنان وقبرص والمفوضية الأوروبية ، والذي قضى بإعطاء لبنان مليار يورو في مقابل وقف هجرة النازحين من لبنان إلى أوروبا ، ويتوقَّع أن يثير هذا الاتفاق عاصفة من ردات الفعل بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل.

في الحركة اللبنانية ، وليد جنبلاط في الأليزية والتقى الرئيس ماكرون ، وبحسب بيان الإليزيه، فقد أشار ماكرون إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة تماما، من خلال مبعوثها جان إيف لودريان، إيجاد حل للأزمة، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين اللبنانيين وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

في ملف حرب غزة ، السباق مازال قائمًا بين إنضاج صفقة التبادل المتعثرة ، والتحضير لمعركة رفح ، وفي التداعيات احتجاجات الجامعات مستمرة ، واليوم

دخلت الشرطة الفرنسية جامعة "سيانس بو" وفضَّت الأعتصام . ومن التداعيات ولكن الاقتصادية، أعلنت تركيا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنوياً مع إسرائيل، إلى حين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة .

مقدمة تلفزيون "أن بي أن"

بين الجمعة والسبت ستحصل النسخة الثانية من الورقة الفرنسية المكتوبة باللغة الإنكليزية على جواب من رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو يعتبر أنها تضمنت نقاطاً مقبولة وأخرى غير مقبولة لا بد من تعديلها. رئيس المجلس الذي يـُفضل عدم الدخول في التفاصيل كونها متروكة للنقاش وتخضع للأخذ والرديرى انه من غير الجائز التداول بمضمون الورقة إعلامياً قبل الوقوف على رد فعل الجانب الفرنسي ومدى استعداده للتجاوب مع الملاحظات التي سترد في الرد.

وفي هذا السياق أكد مصدر بارز في الثنائي الوطني لصحيفة الشرق الوسط أن الرسالة التي يُعدّها الرئيس بري للإجابة على الورقة الفرنسية تحظى بتأييد غير مشروط من حزب الله والرئيس نجيب ميقاتي. وبالحديث عن رئيس الحكومة والحملة التي تستهدف موقفه من ملف النزوح السوري في ضوء ما تم الاعلان عنه من حزمة مساعدات بمليار يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبياعتبرت اوساط حكومية ان الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لابقاء النازحين على ارضه غيرُ صحيح ومحاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة.

في الشأن الغزاويمازالت الأنظار تتجه الى حصيلة ما سستتوصل اليه مفاوضات القاهرة وسط ضغط إسرائلي داخلي كانت آخر فصوله الاحتجاجات أمام منزل عضو كابينت الحرب بني غانتس ومطالبته بالاستقالة في حال عدم إبرام صفقة بشكل فوري وضغوط خارجية تمثلت بإعلان تركيا اقفال باب التبادل التجاري مع إسرائيل والذي يبلغ حجمه 9.5 مليار دولار هذا بالإضافة الى نتائج استطلاع رأي لشبكة "اي بي سي" كشف ان نحو ثلث الأميركيين يرون أنّ الولايات المتحدة لا تفعل الكثير للمساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة تتواصل عملية قمع الحريات في الجامعات من الولايات المتحدة الى فرنسا فيما لا ترى بعض الدول التي تتغنى بالحرية والديمقراطية ان حوالي ١٥٠ صحافياً قتلتهم اسرائيل في فلسطين ولبنان عن سابق تصور وتصميم...وكانت آخر جرائمها اليوم هي قتل الطبيب الفلسطيني عدنان البرش الشهيد الأسير في سجون الاحتلال.

مقدمة تلفزيون "أو تي في"

إذا كان من المسلَّم به أن الاستحقاق الرئاسي موضوع على الرفّ حتى إشعار آخر، لن يأتي بحكم الأمر الواقع إلا من غزَّة، وفي انتظار بلورة التوجه الإقليمي سواء نحو الهدنة أو مواصلة الحرب، يتوزع الاهتمام على الساحة المحلية بين ثلاثة عناوين:

العنوان الأول، النزوح السوري، خصوصاً في ضوء تطورات الساعات الأربع والعشرين الماضية، لناحية مساعدة المليار يورو الاوروبية التي نتجت عن زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي لبيروت، او لجهة التصريحات الإعلامية التي أدلى بها ليلاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. هذا مع العلم ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعقد مؤتمراً صحافياً الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الغد، يتطرق فيه إلى الملف، وتنقله ال او.تي.في مباشرة على الهواء.

العنوان الثاني، المحاولة غير الناجحة للفصل بين مساري الجنوب وغزة، ضمن إطار الورقة الفرنسية، حيث، وفي أول تعليق على الورقة بنسختها الجديدة، أكد مصدر رفيع في حزب الله لل او.تي.في أن الحزب لم يتسلم الورقة الفرنسية رسمياً بل وضعه في جوّها الصديقان الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي، وأضاف المصدر: طبعاً لدينا ملاحظات واضحة على عدد من بنودها لا تحتاج الى نقاش وسنبلغها للرئيسين بري ويمقاتي والآن لن نقول لا موقفاً ايجابياً ولا موقفاً سلبياً.

أما العنوان الثالث، فمواصلة التحقيقات في ما اصطلح على تسميته بعصابة التيكوك، في وقت تتكشف يوماً بعد يوم معلومات إضافية، تدعو إلى التشدد مستقبلاً في الرقابة والمتابعة، سواء من الأجهزة الرسمية المعنية أو من الأهل، منعاً لتكرار المأساة.

مقدمة تلفزيون "المنار"

عالقةٌ في عمقِ البحرِ بلا مُحرِّكٍ ولا اشرعة، هي سفينةُ الصهاينةِ التي تَحملُ مستقبلَ كِيانِهم، وهي تَنتظرُ الامواجَ أن تاخذَها الى أيِّ مكانٍ بحسَبِ توصيفِ الرئيسِ السابق لشعبةِ العمليات في الجيش العبري يسرائيل زيف..

اما زَيفُ الادعاءِ بنصرٍ قريبٍ فتُكذِّبُه الوقائعُ والميدان، ليتضحَ انه بَعيدُ المنال، بل مُنعدمُ الآمالِ في ظلِّ الطبقةِ السياسيةِ والعسكريةِ التي تخوضُ الحربَ خبطَ عَشْواءَ ..

وفيما جبهةُ المفاوضاتِ لتبادلِ الاسرى ووقفِ الحربِ تَستعِرُ حَماوتُها بصمت، فانَ جبهةَ التعييناتِ داخلَ الجيشِ الصهيوني قد لَفَظت حِمَمَها الى خارجِ البركانِ الحكومي، فعَلَتِ الاصواتُ والاعتراضاتُ الى حدِّ التضاربِ بالمواقفِ وتبادلِ الاتهامِ بالفشلِ والاِخفاق، على انَ جنرالَ الفشلِ هو اعلى الرتبِ المتربعةِ على رأسِ السلطتينِ العسكريةِ والسياسيةِ في تل ابيب، رغمَ كلِّ المكابرةِ من حكومة نتنياهو وحلفائها الاقربين والابعدين ..

وعلى بُعدِ اميالٍ من تل ابيب انطلقَ طوفانٌ جديد، عابرا البحرينِ الاحمرِ والعربي وصولا الى البحرِ المتوسطِ . فالقرارُ اليمنيُ وصلَ الى رابعةِ مراحل الاسنادِ لغزةَ واهلِها وفلسطينَ وقدسِها، اَعلنت عنها القواتُ المسلحةُ اليمنية، موضحةً انها ستَستهدفُ السفنَ الاسرائيليةَ او العاملةَ لمصلحتِها في البحرِ المتوسط..

ومع ارتفاعِ امواجِ النارِ التي تُطوِّقُ الكيان، ووصولِ التهديداتِ الى البحرِ المتوسط، اعلنت القواتُ الاميركيةُ انها اوقفت العملَ في بناءِ ميناءِ غزةَ الذي تَبنيهِ لايصالِ المساعداتِ المزعومةِ بسببِ سوءِ الاحوالِ الجويةِ كما ادَّعى بيانُها..

اما سوءُ الاخلاقِ والقيمِ الانسانية فما زالَ يُقفلُ المنافذَ البريةَ الى القطاع مُقطِّراً المساعداتِ لفلسطينيي غزةَ الذين يواجهونَ حربَ التجويعِ والابادةِ الصهيونيةِ الاميركية..

وعلى ثَباتِهم يقفُ الفلسطينيون مواجهين العدوَ على شتى الجبهات ، من ميدانِ النزالِ الى طاولةِ المفاوضاتِ التي لن تُعطي العدوَ ما عَجَزَ عن اخذِه في بحرِ الدماء..

وفي الشمالِ الآخذِ بالاضمحلالِ وفقدانِ الحياةِ بحسَبِ المستوطنينَ الصهاينة، فانَ معادلةَ المقاومةِ الاسلاميةِ في لبنانَ على حالِها، ضربُ العدوِ بحِرفيةٍ واتقان، وايلامُه بحجمِ الخسائرِ اسناداً لغزةَ ودفاعاً عن لبنان.

وجديدُ اليومِ عملياتٌ نوعيةٌ في شتولا ورويسات العلم ونقطةِ السروات.

مقدمة تلفزيون "أم تي في"

اي جريمة افظع: جريمة الاتحاد الاوروبي برشوة الحكومة بمليار يورو، أم جريمة التيكتوكرز باغتصاب القاصرين ؟ مع فداحة ما ارتكبه التيكتوكرز ولا اخلاقيته وتعارضه مع كل القيم الانسانية، فان ما تقوم به حكومة تصريف الاعمال أخطر بكثير. التيكتوكرز، مهما بلغت جرائمُهم الاخلاقية، تظل عملياتُ اغتصابهم محدودة ومحددة ، في حين ان ما تقوم به الحكومة يؤدي الى اغتصاب السيادة اللبنانية كليا والى تشريع اغتصاب مستقبل جميع اللبنانيين. فهل نحن امام حكومة تصريف اعمال فقط، ام امام حكومة مهمتها جعل لبنان ممنوعا من الصرف بين الدول المستقلة ذات السيادة؟ وعليه، مطلوب من الحكومة اللبنانية، اذا كانت لبنانية حقا، ان تفتح الحدود البحرية اللبنانية ، فليس مهمتها ان تحمي حدود احد. كذلك مطلوب من مجلس النواب ان يتصرف وان يتحمل مسؤوليته، فيمارس رقابة حقيقية على الحكومة ويسألها ويسائلها ويمنعها من تقبل مساعدات وهبات من الدول هدفها شراء سكوت الحكومة بالعملة السوداء. فاذا لم يتحمل مجلس النواب مسؤوليته على هذا الصعيد فانه يكون شريكا في الجريمة، ولا يمكن ان يدعي انه بريء من دم لبنان. والى ان يتخذ مجلسا النواب والوزراء القرار الصحيح، يحق لنا ان نردد في الجمعة العظيمة: نعم اليوم عُلق لبنان على خشبة! فهل يتجرأ الوزراء والنواب على ان يقولوا لا؟

مقدمة تلفزيون الجديد

موسِمُ الهجرة إلى أوروبا/ روايةٌ جديدة عن التغريبةِ اللبنانية بقلم نجيب "محفوظ" ميقاتي/./ وبعد تصنيفِه على قائمةِ أثرى أثرياءِ العالم/ من المتوقع تَصدُّرُهُ على لائحةِ أقصرِ قِصة : تهجيرُ اللبنانيين وتوطينُ النازحين/./ ففي موقِفٍ ملتَبسٍ توقيتاً ومضموناً / فَجَّر ميقاتي قنبلةَ الهِجرة الانشطارية نحو القارةِ العجوز/ وأعلن أنه بالاتفاقِ معَ الاتحادِ الأوروبي/ ومع انضمامِ لبنانَ إلى القانون الذي يشمُلُ الدُّولَ المستضيفة للنازحين السوريين/ سيُفتح المجالُ أمام اللبنانيين للهجرةِ الموسمية إلى دولِ الاتحاد الأوروبي للعمل هناك موسِمياً/./ لِيَنْعُمِ اللبنانيونَ برؤساءَ عُظماء : واحدٌ فَتح امامَهم خِيارَ الهجرةِ الموسمية، وثانٍ سبقَهُ الى الهجرة الطوعية من جهنَّمَ وبئسَ المصير. لكنَّ اهميةَ كلامِ رئيسِ الحكومة اليوم انه يأتي عقِبَ كواليسِ لقاء الإليزيه وما تلاه من استقبالِ الرئيس القبرصي ورئيسةِ المفوضية الأوروبية/ والموقفُ صدرَ عن سابقِ تصميمٍ في تهجير اللبنانيين إلى مواسمِ العز/ بدلَ تهديدِ دولِ الطَّوْق الأوروبي بترحيلِ النازحين على قواربِ الهجرة المعاكسة/./ اما شعبُ لبنانَ اليتيم وبعد تصنيفِه الأتعسَ في العالم/ سيدخلُ قائمةَ الطيورِ المهاجرة من فئة "اللَّقْلَق" وربما المُعرَّضةِ للانقراض على ضفاف بحيراتِ البجع/./ وشرُّ البلِيَّةِ السياسية/ ما يَفضحُ الانحطاطَ الأخلاقيَّ والإنساني في مجتمعٍ تسيطرُ على جيل شبابه وقُصّارِه شبكاتُ الاستدراجِ إلى أفخاخ الدَّعارةِ الالكترونية والإدمانِ على أليافِ التواصل الاجتماعي/ وفي جديد عصابة التيكتوكرز/ تحديدُ وَكْرِ الرأسِ المدبِّر والمُمول, وهو لبنانيٌّ مقيمٌ في إحدى الدول الخليجية/ وارتفاعُ عددِ الموقوفين إلى ثمانيةٍ بينهم طبيبُ أسنان/./ وإلى خطوط التوتر العالي ما بين الجبهتين: غزة والجنوب / واللعبِ على حبال الأوراقِ الدبلوماسية بين لبنانَ وتل أبيب/ أنهى الجانبُ اللبناني تعديلاتِه على الورقة الفرنسية المعدلة جينياً في المعاملِ الاسرائيلية والتي تَسَلَّمَ نُسختَها باللغة الإنكليزية ما اثار رَيبةَ الرئيس نبيه بري / وأفادت مصادرُ للجديد بأن لبنان سيسلِّمُ الردَّ الرسمي في الساعات المقبلة للسَّفارة الفرنسية/./ ومن قصر الصنوبر إلى غرف التفاوض المغلقة بين تل أبيب والمقاومةِ الفلسطينية / حيث تردَّدَ انَّ الساعاتِ المقبلةَ حاسمةٌ للتوصل إلى اتفاق/ وتحدثت معلوماتٌ عن وصول وليام بيرنز مديرِ وَكالةِ الاستخبارات المركزية الأميركية إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة/ في حين نقلت صحيفة وول ستريت عن مسؤولين مصريين أنَّ إسرائيل أَمهَلتْ حركةَ حماس أسبوعاً للموافقة على صفْقة تبادلٍ وإلا فإنها ستبدأُ عمليةَ رفح/ ليتولَّى رئيسُ هيئة الأركان الإسرائيلي منتهي الصلاحية/ إعلانَ أنَّ الحربَ طويلةٌ ومصممون على مواصلتِها/./ وعلى حروب الأحياءِ الصغيرة / رصَدَ الرادار الانترنت غيرَ الشرعي/ وفَتح بابَ وِزارةِ الاتصالات على إطلاق حملةٍ لقَوْنَنة الإنترنت بهدف تحصيل إيراداتٍ للدولة وهي عمليةٌ شائكةٌ وصعبة/ وخصوصاً أن شبكةَ الإنترنت تتألفُ من موزِّعي أحياءَ يقاربُ عددُهم الألفين/ والمشكلةُ الأساسية أن الدولةَ لا تملِكُ صلةَ وصلٍ معهم ومحاولةَ استيعابِهم باءت بالفشل. وقال وزيرُ الاتصالات جوني قرم للجديد إنَّ هناك خُطةً لازالة الاحتكار مردودُها سيكون ايجابياً على المواطن والدولة معاً، بحيث يصلُ الى الخزينة ما يقاربُ 60 مليون دولار سنوياً ويحرِّرُ المشتركين من مافيات الشركات غيرِ المرخَّصة وموزعي الأحياء . واعتباراً من الثامنِ من أيار سيبدأُ تطبيقُ القرار الذي سينتشلُ المشتركين من رُزمةِ المحتكِرين الذين تحوَّلوا الى زمرة ، ولهؤلاءِ موعدٌ في رادار النشرة مع الزميل هادي الامين.

(الوكالة الوطنية)