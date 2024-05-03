Advertisement

لبنان

بعد التمديد.. بلبلة بين رؤساء البلديات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-05-2024 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1195186-638503699885057340.jpg
Doc-P-1195186-638503699885057340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على ما يبدو إن أمر التمديد للبلديات لم يمرّ مرور الكرام على الجميع، إذ إن العديد من البلديات التي  تعاني اصلا،  ستواجه صعوبة كبيرة بإدارة الدفة إلى حين انتهاء السنة، وهي المدة التي اتفق عليها المجلس النيابي لناحية التمديد للبلديات.
Advertisement
 
وفي السياق، فقد علم "لبنان24" أن عددًا من رؤساء البلدية كانوا يدرسون قرار التقدم بشكل منفرد باستقالتهم فور صدور قرار التمديد، إذ حسب المصادر، فإنّ هؤلاء لم يعد لديهم القدرة المادية واللوجستية على استكمال مهام بلدياتهم.
 
بالتوازي، تشير المعلومات إلى أنّ مركزا من مراكز القائمقام في لبنان بات يدير حتّى اللحظة ما يقارب شؤون تسع بلدات مختلفة، أي ما يعادل عشرات الالاف من السكان، أضف إلى الآلاف من الطلبات التي من المتوقع ان تسجل خلال الموسم الصيفي، وذلك بعد أن تم حلّ هذه البلديات، إما بسبب خلافات داخلية، أو لسبب موت رئيس البلدية أو استقالته.
 
وتؤكّد المصادر أن الضغط الذي يعاني منه القائمقام أو المحافظ فور استلامه شؤون أي بلدية منحلة من المتوقع أن يتضاعف خلال الاشهر المقبلة.
 
الامر نفسه بالنسبة إلى الموظفين الذين باتوا يتقاضون نصف رواتبهم بعد اعتماد العدد الاكبر من البلديات العمل بنصف دوام بمعدل 3 أيام في الاسبوع كحد أقصى. وقد حذّر عدد كبير من الموظفين بالاتجاه إلى الدفع باستقالاتهم مع تعذّر تأمين موارد جديدة للبلديات.
 
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2024-05-03
15:35 | 2024-05-03
15:31 | 2024-05-03
15:26 | 2024-05-03
15:00 | 2024-05-03
15:00 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24