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لبنان

كنائس قضاء الكورة تحتفل برتبة سجدة الصليب

Lebanon 24
03-05-2024 | 15:00
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احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي برتبة جناز المسيح،  وللمناسبة أقيمت الزياحات والقداديس الاحتفالية في مختلف كنائس قضاء الكورة.

 ففي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا،  ترأس الكاهن موسى الشاطريه القداس الاحتفالي بحضور المؤمنين. وشدد الشاطريه بعظته على التضحية واهمية مساعدة الاخر والامتثال بحياة  المسيح الذي ضحى بنفسه لأجل خلاص البشرية.

 وفي ختام القداس أقيم زياح حول الكنيسة تخلله التراتيل والصلوات .

 وتراس كاهن رعية القديسة بربارة في بلدة راسمسقا الكاهن  اندراوس سابا القداس الاحتفالي، وفي الختام القى الكاهن سابا عظة تناول فيها معنى رتبة  سجدة الصليب،  مشددا على أهميتها في الديانة المسيحية  داعيا الى التواضع  والمحبة والتضحية بالذات من أجل الإيمان ومساعدة الآخر.

  كما ترأس كاهن رعية مار ساسين الاب انطوان ملكي في بلدة عفصديق قداس رتبة دفن المسيح  واقيم في الختام زياح  شارك به المؤمنون.

( الوكالة الوطنية)
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