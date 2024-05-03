مساء اليوم.. هذا ما حصل بالقرب من حديقة الحلّاب في أبي سمراء

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" بان المدعو "ا.د" أطلق النار بإتجاه المدعو "م.ه"، مصري الجنسية، واصابه في قدمه بالقرب من حديقة الحلّاب في أبي سمراء، ثمّ فرّ الى جهة مجهولة.ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة.وبحسب المصادر، ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين.