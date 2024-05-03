Advertisement

لبنان

مساء اليوم.. هذا ما حصل بالقرب من حديقة الحلّاب في أبي سمراء

Lebanon 24
03-05-2024 | 15:31
A-
A+
Doc-P-1195199-638503724630482977.png
Doc-P-1195199-638503724630482977.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بان المدعو "ا.د" أطلق النار بإتجاه المدعو "م.ه"، مصري الجنسية، واصابه في قدمه بالقرب من حديقة الحلّاب في أبي سمراء، ثمّ فرّ الى جهة مجهولة.


ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج بواسطة جهاز الطوارئ والاغاثة.
Advertisement


وبحسب المصادر، ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات عائلية بين الطرفين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2024-05-03
15:35 | 2024-05-03
15:26 | 2024-05-03
15:00 | 2024-05-03
15:00 | 2024-05-03
14:50 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24