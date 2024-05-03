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لبنان

بجرائم مختلفة.. توقيف 5 أشخاص في هذه المناطق

Lebanon 24
03-05-2024 | 15:35
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال، السوري (ا.م.) المطلوب لقيامه بأعمال إرهابية.

كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٤ أشخاص وفقًا لما يلي:

الفلسطيني (ع.ف.) لإقدامه على تأليف عصابة مسلحة تقوم بأعمال سلب وسرقة بقوة السلاح، وكانت قد نفذت نحو ١٠٠ عملية سلب في مناطق مختلفة معظمها على طريق المطار. كما أن الموقوف أقدم بتواريخ سابقة على الاتجار بالأسلحة وافتعال إشكالات وإطلاق النار.

المواطنَين (س.ه.) و(ه.م.) في منطقة برج حمود لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها، ولإقدام الأول على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية.

المواطن (ط.ا.) في منطقة السبتية لإقدامه على الاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وضُبطت في منزله كمية كبيرة منها بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

( الوكالة الوطنية)
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