المستشار الثقافي الإيراني زار مسجد الموصلي في صيدا

زار المستشار الثقافي الإيراني في لبنان كميل باقر مسجد الموصلي في صيدا، والتقى إمام وخطيب المسجد والشيخ أياد أبو العرادات الذي رحب بباقر، و التقى عددا من العلماء والمصلين مشاركا في خطبة الجمعة ومصليا صلاة الجمعة بإمامة الشيخ أحمد نصار الذى أثنى على هذه الخطوة المميزة.

كما زار باقر "مطبخ زوادتنا" في مدينة صيدا التابع لجمعية ناشط الثقافية الاجتماعية في صيذأ والمشرف على سهرة النورس الثقافية، والتقى رئيس الجمعية ظافر الخطيب الذي بحث معه شؤونا ثقافية.

وعرض ظافر لباقر نشاط الجمعية الثقافي والشبابي والاجتماعي، كما تم خلال اللقاء عرض لكافة التطورات والمستجدات العامة وخاصة العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، موجهين التحية للمقاومة الفلسطينية "الباسلة والشريفة".

( الوكالة الوطنية)