تحطيم آلية لقوى الأمن وإصابة عنصر: إشكال كبير في الضنية.. هذا ما حصل

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وقع اشكال كبير في بلدة مراح السراج قضاء الضنية اثناء توجه دورية من القوى الامنية لتنفيذ مهامها بمحاولة منع مخالفة بناء في البلدة ما ادى الى تصادم ما بين عناصر الدورية والأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد تطور الاشكال الى تحطيم آلية تابعة للقوى الامنية واطلاق نار في الهواء.واشارت مصادر إلى انه نتج عن الاشكال اصابة احد العناصر.فيما سادت المنطقة حالة من التوتر والغضب وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.