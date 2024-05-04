حوادث إطلاق نار في طرابلس ليلا.. وسقوط جريح

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أقدم المدعو "ا.ص" على اطلاق النار من بندقية حربية في الهواء نتيجة اشكال فوري في منطقة حي الشعراني في منطقة القبة طرابلس منتصف ليل الجمعة ـ السبت من دون وقوع اصابات في الارواح ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.إلى ذلك، اقدم مجهول على متن دراجة نارية على إطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ر" في محلة شارع سوريا - التبانه وأصابه بطلقات نارية في قدميه ولاذ بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضر الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعمل على نقل الجريح الى احد مستشفيات المدينة للعلاج.