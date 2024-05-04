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لبنان

حوادث إطلاق نار في طرابلس ليلا.. وسقوط جريح

Lebanon 24
04-05-2024 | 00:16
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أقدم المدعو "ا.ص" على اطلاق النار من بندقية حربية في الهواء نتيجة اشكال فوري في منطقة حي الشعراني في منطقة القبة طرابلس منتصف ليل الجمعة ـ السبت من دون وقوع اصابات في الارواح ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.

إلى ذلك، اقدم مجهول على متن دراجة نارية على إطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ر" في محلة شارع سوريا - التبانه وأصابه بطلقات نارية في قدميه ولاذ بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضر الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعمل على نقل الجريح الى احد مستشفيات المدينة للعلاج.


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