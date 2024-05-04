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لبنان

"موعد دوري"...نواب جبل لبنان يتحرّكون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-05-2024 | 01:45
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يتجه عدد من نواب جبل لبنان من مختلف التوجهات السياسية والكتل وحتى المستقلين منهم الى تحديد موعد دوري للاجتماع مع بعضهم البعض، مرة كل أسبوعين على الأقل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق المشترك بين القوات والكتائب والتيار الوطني الحر وحتى المستقلين من أجل متابعة ملف تنظيم النزوح السوري غير الشرعي.
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المصدر لفت إلى أنه إذا صدرت عن هذه الإجتماعات نتائج جيدة وتمت عملية التقييم بموضوعية من دون شعبوية، ربما تُبحث فيها ملفات أخرى تتعلق بالسياسة الداخلية الآنية سعيا لحلحلة عدد منها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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