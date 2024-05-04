اخلاء مواطنين في الدكوانة.. هذا ما جرى

Advertisement

أخمد عناصر من الدفاع المدني صباح اليوم السبت حريقاً شبّ داخل غرفة للامداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة الأرضية من مبنى سكني في الدكوانة-المتن.توازياً عمل العناصر على اخلاء ٢١ مواطناً من المبنى بسبب كثافة الدخان، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أعلن الدفاع المدني عبر صفحته على موقع تويتر.