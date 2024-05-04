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لبنان

اخلاء مواطنين في الدكوانة.. هذا ما جرى

Lebanon 24
04-05-2024 | 01:31
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أخمد عناصر من الدفاع المدني صباح اليوم السبت حريقاً شبّ داخل غرفة للامداد بالطاقة الكهربائية تقع في الطبقة الأرضية من مبنى سكني في الدكوانة-المتن.
توازياً عمل العناصر على اخلاء ٢١ مواطناً من المبنى بسبب كثافة الدخان، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما أعلن الدفاع المدني عبر صفحته على موقع تويتر.
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