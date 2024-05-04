"يهتم بأمور كثيرة والمطلوب واحد"

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"مرتا مرتا مهتمة بأمور كثيرة والمطلوب واحد"، هذا ما قاله أحد الوزراء عن مديرٍ عام ، لم يبدِ أي رأي ولم يتحرك في ما خص الخبر الذي شاع في لبنان منذ يومين عن تلوث الفريز بحسب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.الوزير قال لمن راجعه من المزارعين في البقاع، لو كانت القضية تخص النبيذ والمشروبات الكحولية لكان سعادته إهتم وإستعجل فحوصات جديدة ودقيقة وإتصل بوسائل الإعلام، وعقد مؤتمرا صحافيا، أما في قضية الفريز فكانت اللامبالاة سيدة الموقف عنده، ورمى الكرة في ملعب الوزير الذي يعود الى لبنان مطلع الأسبوع المقبل وسيتابع شخصياً هذه القضية.وختم "سوف تبقى قضية تلوث الفريز مبهمة ولن تتضح الحقيقة إلا مطلع الأسبوع المقبل بعد عودة الوزير وانتهاء فرصة الأعياد ".