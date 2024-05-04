فجر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله داخل اسرائيل

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر من الحزب استهدفت فجر اليوم جنود الجيش الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.‏

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