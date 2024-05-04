Advertisement

لبنان

فجر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله داخل اسرائيل

Lebanon 24
04-05-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1195298-638504095461370519.jpeg
Doc-P-1195298-638504095461370519.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر من الحزب استهدفت فجر اليوم جنود الجيش الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة.‏
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
lebanon 24
04/05/2024 10:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
lebanon 24
04/05/2024 10:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يوثّق لحظة قصف العدو للنبي شيت اليوم.. هذا ما استهدفه
lebanon 24
04/05/2024 10:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
lebanon 24
04/05/2024 10:01:58 Lebanon 24 Lebanon 24

اليوم..

استهدفه

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-05-04
03:00 | 2024-05-04
02:45 | 2024-05-04
02:15 | 2024-05-04
02:00 | 2024-05-04
01:45 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24