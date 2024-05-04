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لبنان

رئيسة مجلس الخدمة المدنية: لا إعلان عن مباراة للسلك الخارجي

Lebanon 24
04-05-2024 | 03:07
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أكدت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي انه لم يتم الاعلان عن دعوة لاجراء مباراة للسلك الخارجي، خلافًا لما نشرته بعض وسائل الاعلام والتواصل، مشيرة إلى ان اي اعلان في هذا الشأن يصدر وفقا لاصول النشر الخاصة باعلان المباريات. 
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وتمنت على وسائل الاعلام والتواصل كافة التأكد من الاخبار المتعلقة بالمجلس من مصادرها المعنية قبل نشرها.
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