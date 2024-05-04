بعد الهدوء جنوباً.. كيف بدا الوضع قبل ظهر اليوم؟

بعد الهدوء الحذر الذي سيطر على مناطق الشريط الحدودي صباح اليوم، عاد التصعيد الاسرائيلي حيث استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي جبل بلاط لجهة بلدة راميا بعدد من القذائف، واطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

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