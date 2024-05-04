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لبنان

بعد الهدوء جنوباً.. كيف بدا الوضع قبل ظهر اليوم؟

Lebanon 24
04-05-2024 | 04:39
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بعد الهدوء الحذر الذي سيطر على مناطق الشريط الحدودي صباح اليوم، عاد التصعيد الاسرائيلي حيث استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي جبل بلاط لجهة بلدة راميا بعدد من القذائف، واطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.
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