تقرير يكشف.. هل اقترب الإتفاق بين إسرائيل و "حزب الله"؟

نشرت القناة الـ"12" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ المؤسسة الأمنية في تل أبيب تعتقد أنَّ إسرائيل تقتربُ من توقيع إتفاقٍ مع "حزب الله" والدولة اللبنانية، وهو الإتفاق الذي سيكونُ مُشابهاً في طبيعتهِ للقرار 1701 الذي وافق عليه مجلس الأمن الدوليّ عام 2006.

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وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ مسؤولين إسرائيليين يقولون إنَّ الإتفاق مع "حزب الله" ولبنان بات على وشك التبلور، موضحاً أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل مع الولايات المتحدة على ذلك وتُنسق مع المبعوث الأميركيّ آموس هوكشتاين الذي تولى متابعة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل على صعيد ترسيم الحدود البحريّة عام 2022.



في الوقتٍ نفسه، يوضح التقرير أنه داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، هناك معارضة لسلوك المسؤولين الفرنسيين الذين انضمّوا كوسطاء، ويضيف: "المسؤولون الفرنسيون يسربون تفاصيل الإتفاقيات والصفقات المختلفة المطروحة على الطاولة. هناك مسؤول في المؤسسة الأمنية يقول إنَّ تدخل فرنسا في المفاوضات وتسريباتها لوسائل الإعلام تضرّ بالمحور الذي تقوده الولايات المتحدة".



وبعد أكثر من نصف عام على الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخراً إجراء تدريبات مُفاجئة تهدف إلى محاكاة سيناريو الانتقال السريع إلى الهجوم في لبنان.



وقال جيش العدو إنّ التدريبات تضمنت مجموعة متنوعة من السيناريوهات بما في ذلك النشر السريع للمدافع لأغراض الهجوم، كما أنها تهدف إلى محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية ضد منظمة "حزب الله".

