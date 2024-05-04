Advertisement

لبنان

انتحل صفة مسؤول في الأمم المتحدة في بلاط.. وأمن الدولة كان بالمرصاد

Lebanon 24
04-05-2024 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1195360-638504207976414829.png
Doc-P-1195360-638504207976414829.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت أمن الدولة في جبل لبنان – مكتب بعبدا، (غ.م) المنتحل هويّات متعدّدة منها، هادي حرب و جواد حرب و ساجد معتوق، وذلك في بلدة بلاط، أمام شقّة يستأجرها في مبنى معتوق.

وقالت في بيان انه "خلال التّحقيق معه، اعترف بقيامه بجرم النّصب والاحتيال، وبانتحال صفة مسؤول العلاقات الخارجيّة في الأمم المتّحدة - بيروت، وبإيهام المواطنين توظيفهم في الأمم المتّحدة مقابل مبالغ ماليّة، من خلال تعبئة استماراتٍ مزوّرة، وبإقدامه على تزوير بطاقة موظّف في مقرّ الأمم المتحدة.
Advertisement

تم الإبقاء عليه موقوفاً بعد مراجعة القضاء المختصّ، وتمّ ضبط هاتفه الخليويّ الذي تبيّن أنّه يحتوي على بطاقاتٍ ونماذج توظيف مزوّرة. بناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لأمن الدولة صورته على وسائل الإعلام ، وتطلب من المواطنين الذين وقعوا ضحيّة أعماله، التواصل مع مكاتب أمن الدولة في جبل لبنان، لإجراء المقتضى القانونيّ المناسب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:09 | 2024-05-04
10:05 | 2024-05-04
09:55 | 2024-05-04
09:49 | 2024-05-04
09:35 | 2024-05-04
09:25 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24