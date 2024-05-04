عملية أمنية كبيرة في صبرا.. هذا ما حصل خلال ملاحقة أفراد "عصابة خطرة"

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عطفا على العمليات الامنية السابقة، يواصل مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان مطاردة العصابات المتنقلة التي تقوم باطلاق النار على المواطنين وسرقتهم. وقد طارد عناصر المكتب اليوم السبت وبعملية أمنية كبيرة مجموعة من أفراد عصابة كانت تلاحق وتسطو بقوة السلاح على المارين على طريق المطار في منطقة صبرا- حي فرحات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، حصل اشتباك بين عناصر الدورية وافراد العصابة الذين قاموا باطلاق نار كثيف على الدورية، حيث تم تطويق المجموعة واعتقال كامل افرادها وتم ضبط دراجات نارية مسروقة واسلحة حربية كانت بحوذتهم.