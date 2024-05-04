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لبنان

منذ قليل.. هذا ما حصل مع راعي ماشية في الوزاني

Lebanon 24
04-05-2024 | 05:11
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أطلق العدو الاسرائيلي منذ قليل، النار في محيط راعي ماشية في الوزاني، دون اصابته. (الوكالة الوطنية)
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