العدو يستهدف سيارة في بنت جبيل.. هل من اصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بان العدو الاسرائيلي استهداف سيارة قرب محطة الايتام في بنت جبيل.





ووفقاً للمعلومات، مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخين من دون اصابتها ولا اصابات.

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كما أفيد بتضرر سيارة قديمة كانت مركونة الى جانب الطريق.