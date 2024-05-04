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لبنان

العدو يستهدف سيارة في بنت جبيل.. هل من اصابات؟

Lebanon 24
04-05-2024 | 05:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بان العدو الاسرائيلي استهداف سيارة قرب محطة الايتام في بنت جبيل.


ووفقاً للمعلومات، مسيّرة اسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخين من دون اصابتها ولا اصابات.
 
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كما أفيد بتضرر سيارة قديمة كانت مركونة الى جانب الطريق.
 
 
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