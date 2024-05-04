"مرض" ينتشر داخل مدرسة لبنانيّة.. إصابات عديدة وتحرّك عاجل

أعلنت إدارة متوسطة حارة الناعمة الرسمية وجود إصابات بمرضي "الجرب" و "الجدري" في صفوف تلامذتها.

وفي بيانٍ لها، قالت المدرسة إنه الإصابات تركزت في صفوف تلامذتها ضمن الدوام المسائي، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ليس تهمة، فكلّ تلميذ معرض للإصابة بأي نوعٍ من أنواع الأمراض الجلدية نتيجة سوء النظافة".

Advertisement

وأكدت الإدارة أنها "قامت بتعقيم المدرسة وتوزيع الأدوية اللازمة على المُصابين"، لافتةً إلى أنها ستمنع أيّ تلميذ من الدخول إلى المدرسة قبل التأكد من سلامته عبر إبراز تقرير طبي يؤكد ذلك، وأضافت: "يبقى أخيراً والخطوة الأهم هو متابعة النظافة الشخصية من قبل الأهل في المنزل".

كذلك، لفتت الإدارة إلى أنَّ "العدوى انتقلت الى المدرسة عبر التلامذة وليس العكس"، وختم: "لذلك نرجو التعاون للحد من انتشار الاوبئة والامراض المعدية التي لولا حرصنا لما تم اكتشافها في المدرسة وهي طبعاً منتشرة بين أهالي الاطفال المصابين وكل من يحتك بهم".