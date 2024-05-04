عاجل من الجنوب.. العدو الاسرائيلي يستهدف منزلاً في هذه البلدة

شنّ الطيران الاسرائيلي، اليوم السبت، غارة على بلدة طيرحرفا مستهدفاً منزلاً في البلدة.





وعلم أن المنزل المستهدف يعود لآل رحال ولم تسجّل اصابات اثر الغارة.

Advertisement