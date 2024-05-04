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لبنان

عاجل من الجنوب.. العدو الاسرائيلي يستهدف منزلاً في هذه البلدة

Lebanon 24
04-05-2024 | 06:23
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شنّ الطيران الاسرائيلي، اليوم السبت، غارة على بلدة طيرحرفا مستهدفاً منزلاً في البلدة.


وعلم أن المنزل المستهدف يعود لآل رحال ولم تسجّل اصابات اثر الغارة.
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طيرحرفا

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