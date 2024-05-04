Advertisement

لبنان

استعدّوا للمنخفض: أمطار غزيرة ورياح باردة مع انخفاض بدرجات الحرارة.. فمتى يستقر الطقس؟

Lebanon 24
04-05-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1195386-638504266877357700.jpg
Doc-P-1195386-638504266877357700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود الـ 5 درجات خاصة في الداخل، يتحول تدريجا اعتبارا من الظهر الى غائم وتشتد سرعة الرياح لتصل الى ما يقارب 70كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الليل وتكون مترافقة بحدوث برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق نتيجة تكون بعض الخلايا الرعدية المنفردة كما يتوقع تساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الاحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا شمال غرب تركيا ويتجه جنوبا بحيث يقترب تدريجيا مما يؤدي طقس متقلب وماطر بغزارة أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة  ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء  بحيث ينحسر تدريجا ويستقر الطقس ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة الى الارتفاع اعتبارا من يوم الاربعاء حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.
 
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهرايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة طوال اليوم حيث تلامس ال 75 كلم  في المناطق الشمالية.
 
الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال 5 درجات خاصة في الداخل، يتحول تدريجا اعتبارا من الظهر الى غائم وتشتد سرعة الرياح لتصل الى ما يقارب 70كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الليل وتكون مترافقة بحدوث برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات نتيجة تكون بعض الخلايا الرعدية المنفردة كما يتوقع تساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق.
 
 
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية تصل سرعتها لحدود ال 65 كلم/ساعة وضباب كثيف على المرتفعات خاصة فترة قبل الظهر، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد، تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر صباح الثلاثاء.
 
 
الثلاثاء:غائم مع امطار متفرقة في الفترة الصباحية يتحول الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:09 | 2024-05-04
10:05 | 2024-05-04
09:55 | 2024-05-04
09:49 | 2024-05-04
09:35 | 2024-05-04
09:25 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24