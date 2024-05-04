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لبنان

مجهول ترك طفلا في دار الايتام الإسلامية وغادر... هل من يعرف عنه شيئًا؟ (صورة)

Lebanon 24
04-05-2024 | 06:40
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صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البلاغ التّالي:

 الحاقًا لبلاغنا المتعلق، بادعاء موظفة في دار الأيتام الإسلامية للرعاية الصحية بتاريخ 3-5-2024 لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، بأن شخصًا مجهولا حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبًا معه طفل رضيع في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة.
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لذلك، وبناء على اشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الشخص الذي ترك الطفل، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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وكانت ادعت لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت موظفة في دار الايتام الإسلامية للرعاية الصحية، أن شخصا مجهولا في العقد الثالث من العمر، حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبا معه طفل رضيع في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة.
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