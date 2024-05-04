Advertisement

لبنان

بوشكيان: القيامة خروج من الظلام الى النور

Lebanon 24
04-05-2024 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1195393-638504273308986474.jpg
Doc-P-1195393-638504273308986474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عايد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان في بيان، الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد، "الذي يرمز الى قيامة الرب يسوع من الموت".
 
 
وأمل أن يترافق معه "قيامة لبنان من أزمته، وخروج اللبنانيين من النفق المظلم الى واحة من السلام والنور. ورحاب من الطمأنينة، وحالة من الاستقرار".
Advertisement


وتمنّى أن "يعمّ الفرح في القلوب، وأن تهدأ النفوس، ويستجمع اللبنانيون ارادتهم وصلابتهم ووحدتهم للوقوف سداً منيعاً بوجه الطامعين بلبنان وخيراته. في الوحدة والايمان، تحلّ النعم والبركات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:09 | 2024-05-04
10:05 | 2024-05-04
09:55 | 2024-05-04
09:49 | 2024-05-04
09:35 | 2024-05-04
09:25 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24