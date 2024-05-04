لأول مرة.. منتدى جمالي متميّز في بيروت (صور)

Advertisement

إختتمت فعاليات منتدى Beauty and Wellbeing Forum، الذي نظّم لأول مرّة في لبنان، جامعاً خبراء في عالم الجمال والصحّة الجسدية والنفسية والحركة والرياضة وذلك في الفترة الممتّدة بين 18 و21 نيسان 2024، في الفوروم دي بيروت.تخلل المنتدى الذي حضره حشد كبير من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل والخبراء في مجالات الصحّة الجسدية والنفسية والحركة وممثلين عن المنتجعات الصحية وخبراء في مجال الرياضة، سلسلة محاضرات وندوات وطاولات مستديرة تميّزت ببعدها التثقيفي والتوعوي لا سيما لناحية تقديم النصيحة حول أهمية تغيير نمط العيش وشرح مفاهيم مثل الطب الوقائي والنظرة الجديدة والشاملة لصحّة الإنسان بعيداً عن التشخيص الضيّق للمرض وطريقة العلاج التقليدية.في السياق، أعربت مؤسسة المنتدى، هنادي داغر، عن فخرها لتمكنّها من إنجاز هذا المنتدى بوقت قياسي وبمعايير عالمية مع الشريك المؤسس د. جاد نعمه.وقالت داغر: "نعد الشعب اللبناني بأننا سنستكمل هذا العمل الكبير في نسخة ثانية متطوّرة وأكبر وأشمل وأدعو الراغبين بالمشاركة للتواصل معنا من الآن لأن الأماكن محدودة والإقبال كثيف".بدوره، تحدث نعمه عن أهمية الاستمرار بنفس الزخم الذي شهده المنتدى في مجال التوعية على الصحة الجسدية والنفسية والحركة، وقال:" لقد أطلقنا في المنتدى حركة الـ Wellbeing التي ستصل إلى كل الأراضي اللبناني وستعبر الحدود نحو العالم العربي والعالم لإعطاء أجمل صورة عن لبنان".هذا وشكر كل الرعاة الرسميين والشركات التي آمنت بالمنتدى وكانت خير ممثل للبنان وقطاعه الخاص الجميل والمزدهر.