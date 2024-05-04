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لبنان

بقذيفة مباشرة.. "ميركافا" تستهدف منزلاً في كفركلا

Lebanon 24
04-05-2024 | 08:52
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إستهدف الجيش الاسرائيلي أحد المنازل في بلدة كفركلا، عصر اليوم السبت.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دبابة ميركافا معادية متمركزة في موقع تل رياق في مستوطنة المطلة عمدت قرابة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الى القيام باعتداءات، حيث استهدفت احد المنازل في بلدة كفركلا بقذيفة مباشرة.
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