Advertisement

لبنان

بالأسلحة المناسبة.. "الحزب" يعلن استهداف التجهيزات التجسسية بموقع الراهب الإسرائيلي

Lebanon 24
04-05-2024 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1195423-638504369184854836.jpg
Doc-P-1195423-638504369184854836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب الله اليوم السبت في بيان، أنه استهدف عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة، وتم إصابتها إصابة مباشرة.‏
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يزعم أن طائراته قصفت أهدافا لـ"حزب الله" في كفركلا ومارون الراس وبنت جبيل وعيترون جنوب لبنان
lebanon 24
04/05/2024 20:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة
lebanon 24
04/05/2024 20:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهداف منشأتين عسكريتين لحزب الله في منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/05/2024 20:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بالأسلحة المناسبة موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة
lebanon 24
04/05/2024 20:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:21 | 2024-05-04
13:10 | 2024-05-04
12:44 | 2024-05-04
12:16 | 2024-05-04
12:02 | 2024-05-04
12:00 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24