بالأسلحة المناسبة.. "الحزب" يعلن استهداف التجهيزات التجسسية بموقع الراهب الإسرائيلي

أعلن حزب الله اليوم السبت في بيان، أنه استهدف عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة، وتم إصابتها إصابة مباشرة.‏