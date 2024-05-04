هذا ما جرى اليوم في شارع البيان في ابي سمراء

توجهت دورية من شرطة بلدية طرابلس الى شارع البيان في ابي سمراء بعد ورود انباء عن قيام أحد المواطنين بقص عدد من الاشجار في المحلة المذكورة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".







وتشير المعلومات الى انه تم تسطير محضر ضبط بحق من قام بقص الاشجار.

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