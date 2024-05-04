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لبنان

الحريري معايداً بالفصح: على أمل ان يعيده الله على بلدنا بأيام أفضل

Lebanon 24
04-05-2024 | 10:05
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كتب الرئيس السابق سعد الحريري عبر منصة "اكس": "فصح مجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي. على أمل ان يعيده الله على بلدنا بأيام أفضل وظروف أحسن".
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