الحريري معايداً بالفصح: على أمل ان يعيده الله على بلدنا بأيام أفضل

كتب الرئيس السابق سعد الحريري عبر منصة "اكس": "فصح مجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي. على أمل ان يعيده الله على بلدنا بأيام أفضل وظروف أحسن".

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