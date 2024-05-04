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لبنان

الجيش ينعى العميد الركن المتقاعد فؤاد عون

Lebanon 24
04-05-2024 | 10:43
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نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد فؤاد عون، الذي توفي بتاريخ 4/ 5/ 2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-  من مواليد: 1/ 7/ 1935  المكنونية - جزين.
-  تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18/ 9/ 1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 7/ 1985.
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-  حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-  تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
-   متأهل وله 3 أولاد.
 
يُنقل الجثمان بتاريخ 5/ 5/ 2024 الساعة 11.45 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس للموارنة - وسط بيروت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.30، ثم ينقل بعدها إلى بلدته المكنونية – قضاء جزين حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه الساعة 15.30 في صالون كنيسة مار الياس، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن بتاريخ 5/ 5/ 2024 إبتداءً من الساعة  11.00 في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة – وسط بيروت، وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار الياس – المكنونية – قضاء جزين، وبتاريخي 6 و7/ 5/ 2024 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة – وسط بيروت، أو عبر الإتصال بإبنته السيدة ندى عون على رقم الهاتف: 244000/ 03.
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