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لبنان

آخر معلومة عن قضية "التيك توكرز"... تطوّر لافت وهذه تفاصيله

Lebanon 24
04-05-2024 | 10:45
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أفادت قناة الـ"LBCI" أن القاضية الناظرة بقضايا الاحداث جويل ابو حيدر كلّفت مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بحذف عدد من الحسابات على "تيك توك" وواحد على "انستغرام"، بعدما تبين أن أصحابها يقومون بإنزال فيديوهات مع قصَّر حيث يتم الاستهزاء بما حصل مع القصَّر الضحايا، وذلك عبر تصوير قصّر من قبل مصففي الشعر وهم يرددون عبارة "بتشرب شي؟"، ومن ثم يقوم القصَّر بتمثيل مشاهد وكأنهم يهربون من الصالة. 
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واعتبرت القاضية أبو حيدر أن هذا الأمر يشكل ضررًا جسيما على الضحايا القصر، الذين على الارجح يشاهدون هذه الفيديوهات، ما يضيف على ألمِهم النفسي ألمًا أشد خطورة. 


كما كلفت أبو حيدر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الاستقصاء حول رقم هاتف تداول بالصورة المزورة العائدة لقوى الأمن الداخلي والمتضمنة صور القصّر الذين تعرضوا للاعتداء.
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