بالأرقام.. كم بلغت كلفة النزوح السوري في لبنان؟

قال الخبير الإقتصادي باتريك مارديني إن النزوح السوري أثر إقتصادياً على لبنان، إذ كانت كلفته على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 إلى 3% سنوياً وذلك منذ بداية الأزمة السورية عام 2011.

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، أوضح مارديني أنّ التكلفة التي تحملها لبنان بسبب النازحين هي كبيرة على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه كانت للأزمة داخل سوريا تداعيات على لبنان أيضاً، وقال: "الأمر هناك مرتبطٌ بالتجارة التي تأثرت بشدة بسبب الحرب، فالتجارة بين لبنان ودول الخليج وغيرها كانت تمر عبر سوريا، لكن الحرب أقفلت الطرقات والمعابر وبالتالي تأثر لبنان سلباً نتيجة هذه الأمور".

كذلك، أشار مارديني إلى أنّ لبنان تكبّد خسائر على صعيد الكهرباء بسبب أزمة النزوح، موضحاً أن هذا القطاع كان خاسراً للبنان وقد تفاقم هذا الأمر أكثر مع النازحين الذين استفادوا من الكهرباء أيضاً.







