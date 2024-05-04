القصف يتجدّد في الجنوب.. هذا جديد الوضع الميدانيّ

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، هجوماً جديداً استهدف منطقة عين الزرقاء عند أطراف علما الشعب - طيرحرفا في جنوب لبنان.

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كذلك، تحدثت المصادر الميدانية عن قصف إسرائيلي طال بلدة حلتا - قضاء حاصبيا، فيما استهدف العدو أيضاً أطراف بلدة عيتا الشعب.

وقبل بعض الوقت، عمدت دبابة إسرائيلية متمركزة في موقع تل رياق داخل مستوطنة المطلة الإسرائيلية، إلى استهداف أحد المنازل في بلدة كفركلا اللبنانية.