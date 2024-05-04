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لبنان
في بلدة لبنانيّة.. العثور على جثة داخل بركة زراعيّة!
Lebanon 24
04-05-2024
|
12:02
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تمكّنت عناصر من الدفاع المدني من إنتشار جثة مراهقٍ من التابعية السورية كان سقط داخل بركة مياه زراعية في بلدة عندقت - عكار.
وعلى الفور، جرى نقل الجثة إلى إحدى مستشفيات المنطقة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة لكشف ملابساتها.
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