في بلدة لبنانيّة.. العثور على جثة داخل بركة زراعيّة!

تمكّنت عناصر من الدفاع المدني من إنتشار جثة مراهقٍ من التابعية السورية كان سقط داخل بركة مياه زراعية في بلدة عندقت - عكار.

وعلى الفور، جرى نقل الجثة إلى إحدى مستشفيات المنطقة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة لكشف ملابساتها.