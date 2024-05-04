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لبنان
بالصورة: وصول شعلة النور المقدس الى بيروت
Lebanon 24
04-05-2024
|
13:10
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وصلت في هذه الاثناء إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت شعلة النور المقدس التي وصلت من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في سبت النور عن طريق عمان ثم الى بيروت حيث يتسلمها كهنة مكلفون من الابرشيات ليتم توزيعها على الرعايا في مختلف المناطق اللبنانية.
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ومن المطار ستنقل الى كنيسة القديس جاورجيوس في بيروت.
وأشار أمين عام "اللقاء الأرثوذكسي" مروان ابو فاضل في كلمة عند وصول شعلة النور المقدس الى صالون الشرف في مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي، الى انه "لا يمكن تجاوز مثل هذا النهار الذي فاض فيه النور المقدس دون أن نتذكر أطفال فلسطين الذين يقتلون مرة أخرى على يد هيورودس ولا نستطيع أيضا تجاوز الارثوذكس الذين يقتلون بسبب الحرب السخيفة بين روسيا واوكرانيا". وقال: "الارثوذكسية أصبحت حالة عالمية".
وختم: "في موضوع الرئاسة، من لا يعرف ماذا يفعل، نحن نعرف ماذا نفعل".
وبدوره، هنأ النائب نديم الجميّل "أبناء الطائفة الأرثوذكسية في لبنان والعالم بالقيامة المجيدة".
وقال خلال تسلمه شعلة النور المقدس في ساحة ساسين في الأشرفية: "فاض النور من قبر المسيح، ونور المسيح يفيض كل يوم في قلوبنا وحياتنا. كم يكون المسيح مسرورًا بأن نحيي ذكرى موته وقيامته، موحدين، كما كان يريد هو يوم صلى في ليلة آلامه من أجل وحدة أبنائه".
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